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14:19, 6 июня 2024Экономика

ФНС начнет автоматически предоставлять социальные налоговые вычеты

Глава ФНС Егоров: в 2025 году налоговые вычеты будут предоставлять автоматически

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В 2025 году Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет предоставлять социальные налоговые вычеты в автоматическом режиме. Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров, его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что со следующего года гражданам не нужно будет подавать заявление и налоговую декларацию для получения вышеуказанной услуги. Социальные налоговые вычеты будут предоставляться на фитнес, лечение и негосударственное пенсионное обеспечение. Эти изменения произойдут в 2025 году, резюмировал Егоров.

В настоящее время гражданам в упрощенном режиме доступны инвестиционный и имущественный вычеты. Однако к настоящему времени в ФНС уже опробовали бездекларационную систему предоставления вычетов. По этой схеме налоговые органы подключаются к банкам или инвестиционным компаниям, которые предоставляют информацию по поводу необходимой к вычету суммы. По схожему алгоритму ФНС будет действовать при высчитывании других видов социальных вычетов, заключил Егоров.

Ранее в Министерстве финансов (Минфине) предложили ряд налоговых изменений, которые, как ожидается, также вступят в силу с 2025 года. В ведомстве, в частности, захотели ввести пятиступенчатую шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Для россиян с ежегодными доходами до 2,4 миллиона рублей предложили сохранить действующую ставку в 13 процентов, до 5 миллионов — в 15 процентов, до 20 миллионов — в 18 процентов, до 50 миллионов — в 20 процентов, а для окладов выше 50 миллионов захотели поднять планку до 22 процентов.

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      Анатолий Акулов
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