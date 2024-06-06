Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:13, 6 июня 2024Интернет и СМИ

На ПМЭФ рассказали о роли СМИ в поддержке бизнеса

Гендиректор News Media Иксанов рассказал о роли СМИ в поддержке бизнеса
Максим Иксанов

Максим Иксанов. Фото: Алексей Никольский / Фотохост-агентство РИА Новости

Генеральный директор медиахолдинга News Media Максим Иксанов рассказал на ПМЭФ-2024 о роли медиаиндустрии в поддержке и развитии малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается в релизе, поступившем в «Ленту.ру».

В частности, отметил Иксанов, в особом содействии российские компании нуждаются сейчас, в условиях санкционного давления. По его словам, в связи с этим принимается ряд мер, которые позволяют находить новые подходы к развитию международной торговли, логистики, поддержке предпринимателей.

«Мы создаем информационное поле вокруг бизнеса, подсвечиваем важность его деятельности, что помогает продвигать экспортно-ориентированные компании на внешние рынки. Таким образом, мы помогаем решить ряд стратегических задач», — рассказал он.

Иксанов отметил, что Россия экспортирует продукцию и ищет партнеров на новых рынках: организует бизнес-выезды, выставки, поддерживает онлайн-экспорт через зарубежные маркетплейсы, что является колоссальными возможностями для компаний. СМИ помогают предпринимателям разобраться в этой повестке, найти пути решения и обратиться в необходимые инстанции за помощью, подчеркнул генеральный директор News Media.

Также он обратил внимание, что СМИ способствуют укреплению связей российских и зарубежных компаний. «Это важно для всех сторон взаимоотношений, так как перед бизнесом и медиакорпорациями стоит глобальная задача развития экономики как России, так и зарубежных стран», — добавил Иксанов.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Яланская
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии создали план на случай войны с Россией

      Для россиян подготовили масштабную культурную программу

      Альфонса Любовникова отправили в СИЗО за обман россиянок на сайте знакомств

      Молдавия начала стягивать военную технику к границе с Приднестровьем

      В Британии назвали надежду на новое наступление Украины полным абсурдом

      Дело высадившего участников СВО таксиста прекратили после ноты МИД Киргизии

      Названа сумма страховочного взноса Овечкина за вызов в сборную России

      На ПМЭФ рассказали о роли СМИ в поддержке бизнеса

      Apple заставит пользователей iPhone платить за трещины

      В России успешно испытали революционную вакцину против всех видов рака

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше