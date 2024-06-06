На ПМЭФ рассказали о роли СМИ в поддержке бизнеса

Гендиректор News Media Иксанов рассказал о роли СМИ в поддержке бизнеса

Генеральный директор медиахолдинга News Media Максим Иксанов рассказал на ПМЭФ-2024 о роли медиаиндустрии в поддержке и развитии малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается в релизе, поступившем в «Ленту.ру».

В частности, отметил Иксанов, в особом содействии российские компании нуждаются сейчас, в условиях санкционного давления. По его словам, в связи с этим принимается ряд мер, которые позволяют находить новые подходы к развитию международной торговли, логистики, поддержке предпринимателей.

«Мы создаем информационное поле вокруг бизнеса, подсвечиваем важность его деятельности, что помогает продвигать экспортно-ориентированные компании на внешние рынки. Таким образом, мы помогаем решить ряд стратегических задач», — рассказал он.

Иксанов отметил, что Россия экспортирует продукцию и ищет партнеров на новых рынках: организует бизнес-выезды, выставки, поддерживает онлайн-экспорт через зарубежные маркетплейсы, что является колоссальными возможностями для компаний. СМИ помогают предпринимателям разобраться в этой повестке, найти пути решения и обратиться в необходимые инстанции за помощью, подчеркнул генеральный директор News Media.

Также он обратил внимание, что СМИ способствуют укреплению связей российских и зарубежных компаний. «Это важно для всех сторон взаимоотношений, так как перед бизнесом и медиакорпорациями стоит глобальная задача развития экономики как России, так и зарубежных стран», — добавил Иксанов.

