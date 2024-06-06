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21:47, 6 июня 2024Мир

Носители гиперзвуковых ракет «Циркон» впервые появятся у берегов США

Носители «Цирконов» «Адмирал Горшков» и «Казань» впервые появятся у берегов США

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Носители гиперзвуковых ракет «Циркон» впервые появятся у берегов США. О прибытии группы российских кораблей на Кубу сообщают Революционные вооруженные силы страны, передает ТАСС.

На остров, который находится менее чем в 200 километрах от побережья американского штата Флорида, прибудет фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань» проекта «Ясень-М».

Как отмечает Telegram-канал «Военный осведомитель», несмотря на то, что основным оружием субмарины являются крылатые ракеты «Калибр», «Казань» способна нести и «Цирконы».

Российские военные корабли перебрасываются в Карибское море для участия в военных учениях. Как пишут американские СМИ, Вашингтон не рассматривает эти учения как угрозу, несмотря на то, что Москва не предупредила о них. В Белом доме данный факт не вызвал тревоги также потому, что Россия ежегодно отправляла корабли в Западное полушарие с 2013 по 2020 год.

Гиперзвуковую противокорабельную ракету (ПКР) «Циркон» разработало НПО машиностроения. Она отличается от существующих ПКР значительно большей скоростью полета.

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      Марина Совина
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