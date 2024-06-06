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11:52, 6 июня 2024Россия

Очевидцы рассказали о моменте стрельбы на западе Москвы

«Лента.ру»: очевидцы рассказали о восьми выстрелах на западе Москвы

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Убийца, напавший на мужчину на западе Москвы в районе Фили-Давыдково, совершил восемь выстрелов с интервалом в несколько секунд. Об этом «Ленте.ру» рассказали очевидцы преступления.

«Я услышала несколько выстрелов, сначала четыре, потом, спустя несколько секунд, еще столько же. Подумала, что это была стрельба из пневматики, что произошли какие-то разборки строителей», — рассказала очевидица Ольга (имя изменено — прим. «Ленты.ру»).

Другой местный житель, Сергей, рассказал, что главным свидетелем нападения мог быть крановщик.

«Я только слышал. И вышел на балкон, начал снимать скорую и полицию. Я так понимаю, свидетелем был крановщик», — поделился мужчина.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по мужчине на западе Москвы и скрылся. Жертва нападения погибла. В Москве объявлен план «Перехват».

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      Наталия Белова
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