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17:35, 6 июня 2024Мир

Польский солдат не пережил нападение мигранта

Bild: польский солдат не пережил нападение мигранта на границе с Белоруссией

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польский военнослужащий, который был ранен мигрантом с помощью ножа на границе с Белоруссией, не пережил нападение. Об этом сообщает Bild.

28 мая неподалеку от деревни Дубиче-Церкевне на польских солдат напала группа людей, вооруженных камнями, копьем и разбитой бутылкой. Пограничная служба Польши заявила, что около 50 мигрантов пытались незаконно пересечь границу, а когда им попытались помешать это сделать, в солдат полетели ветки деревьев и камни.

Радиостанция RMF24 уточнила, что в результате произошедшего один польский солдат был ранен копьем, сделанным из палки с прикрепленным к ней ножом. После этого его доставили в больницу. Отмечалось, что его жизни ничего не угрожает.

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      Лина Пивоварова
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