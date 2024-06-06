Bild: польский солдат не пережил нападение мигранта на границе с Белоруссией

Польский военнослужащий, который был ранен мигрантом с помощью ножа на границе с Белоруссией, не пережил нападение. Об этом сообщает Bild.

28 мая неподалеку от деревни Дубиче-Церкевне на польских солдат напала группа людей, вооруженных камнями, копьем и разбитой бутылкой. Пограничная служба Польши заявила, что около 50 мигрантов пытались незаконно пересечь границу, а когда им попытались помешать это сделать, в солдат полетели ветки деревьев и камни.

Радиостанция RMF24 уточнила, что в результате произошедшего один польский солдат был ранен копьем, сделанным из палки с прикрепленным к ней ножом. После этого его доставили в больницу. Отмечалось, что его жизни ничего не угрожает.