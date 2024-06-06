В Соликамске построят производство редкоземельных металлов

«Росатом» проинвестирует строительство производства редких металлов в Соликамске

В рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о намерениях по развитию Соликамского городского округа Пермского края между правительством региона и «Атомредметзолото» (горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом»). Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и первый заместитель генерального директора «Атомредметзолото» Алексей Шеметов.

«Реализация нового значимого проекта позволит повысить уровень занятости в Соликамском городском округе, развивать кадровый потенциал. Мы уже разработали программы подготовки на территории Пермского края высококвалифицированных специалистов в соответствии с кадровой потребностью Горнорудного дивизиона. В целом реализация проекта существенно повысит инвестиционную привлекательность Соликамска и будет способствовать развитию промышленного потенциала региона», — подчеркнул губернатор Дмитрий Махонин.

Стороны проработают возможность инвестиционного проекта строительства разделительного производства редкоземельных металлов на промышленной площадке «Соликамский магниевый завод». Эти металлы используются в коагулянтах для очистки воды, катализаторах выхлопа автомобилей, высокоэнергетических магнитах для насосов и другой гражданской продукции.

Предполагаемый объем инвестиций составит 7,4 миллиарда рублей. Планируется, что производство начнет работу в IV квартале 2026 года, а объем выпуска готовой продукции составит 2500 тонн редкоземельных металлов ежегодно. Будет создано более 200 новых рабочих мест. В настоящее время ведется проектирование разделительного комплекса.

В Правительстве Пермского края отмечают, что после передачи акций Соликамского магниевого завода Госкорпорации «Росатом» предприятие начало уверенно развиваться.

«Наша стратегическая задача — обеспечить полную сырьевую независимость высокотехнологичных отраслей российской промышленности редкоземельными металлами. Для этого в Соликамске создается разделительное производство. Также на заводе планируется выпускать металлический тантал в слитках. В свою очередь, это позволит предприятиям Топливного дивизиона Госкорпорации «Росатом» гарантировать необходимые объемы производства различных форм проката и порошков для российской электронной промышленности. Мы гарантируем импортозамещение РЗМ для производства магнитов, катализаторов нефтехимии и другой высокотехнологичной продукции», — отметил Алексей Шеметов.