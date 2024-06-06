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21:59, 6 июня 2024Бывший СССР

В Британии рассказали о проблемах Украины с мобилизацией

The Guardian: Украина сталкивается с трудностями при мобилизации

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Украина сталкивается с трудностями при наборе новых солдат. О трудностях мобилизации сообщила британская газета The Guardian.

В статье говорится, что многие мужчины в стране стали прятаться дома, поскольку боятся нарваться на мобилизационные отряды. Часть украинцев платили взятки, чтобы получить справки об освобождении от службы по медицинским показаниям или тайно покинуть Украину. При этом враждебность населения к мобилизационным органам усилилась на фоне серии коррупционных дел.

Также отмечается, что наказание за игнорирование повестки включает ряд штрафов и, в конечном итоге, уголовную ответственность.

Как признался сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) Юрий Пихота, работать эмоционально очень тяжело. По его словам, некоторые украинцы оскорбляют сотрудников ТЦК. «Иногда к концу дня у меня руки трясутся так же сильно, как было на передовой», — сказал он.

Ранее стало известно о том, что украинские военные участвуют в боевых действиях более двух лет без возможности увольнения. Такая ситуация злит их. При этом власти Украины признают трудности с набором личного состава и моральным духом бойцов.

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      Марина Совина
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