The Guardian: бойцы ВСУ злятся из-за отсутствия ротации

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвуют в боевых действиях более двух лет без возможности увольнения. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, эта ситуация злит украинских военных. В материале говорится, что власти Украины признают трудности с набором личного состава и моральным духом бойцов ВСУ.

Отмечается, что согласно новому закону об ужесточении мобилизации, власти снизили возраст призыва и ужесточили наказания для тех, кто уклоняется от службы. Также было решено отказаться от идеи демобилизации солдат, прослуживших свыше 36 месяцев.

В субботу, 18 мая, на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Повестка будет считаться врученной по почте даже при отсутствии гражданина по месту жительства. Также был подписан закон разрешающий мобилизацию в ВСУ некоторых категорий заключенных.