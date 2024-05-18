Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:31, 18 мая 2024Бывший СССР

В Британии заявили о недовольстве бойцов ВСУ

The Guardian: бойцы ВСУ злятся из-за отсутствия ротации

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвуют в боевых действиях более двух лет без возможности увольнения. Об этом сообщает The Guardian.

По информации издания, эта ситуация злит украинских военных. В материале говорится, что власти Украины признают трудности с набором личного состава и моральным духом бойцов ВСУ.

Отмечается, что согласно новому закону об ужесточении мобилизации, власти снизили возраст призыва и ужесточили наказания для тех, кто уклоняется от службы. Также было решено отказаться от идеи демобилизации солдат, прослуживших свыше 36 месяцев.

В субботу, 18 мая, на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Повестка будет считаться врученной по почте даже при отсутствии гражданина по месту жительства. Также был подписан закон разрешающий мобилизацию в ВСУ некоторых категорий заключенных.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Полетели над Рейхстагом, ребяточки!» Украинец запустил дрон с российским флагом в Берлине

      Президент Болгарии назвал невозможной победу над Россией

      Участник СВО пытался задушить 12-летнюю девочку

      Марки с ароматом багета появились во Франции

      Экс-главком НАТО указал на неожиданную угрозу США

      Опубликовано видео удара по крупному логистическому центру ВСУ под Одессой

      Пытавшегося примкнуть к ВСУ российского тракториста приговорили к тюрьме

      Раскрыты причины усиленной мобилизации на Украине

      В МВД Киргизии опровергли наличие погибших в ходе беспорядков в Бишкеке

      «Байер» установил рекорд чемпионата Германии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше