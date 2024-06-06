Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:51, 6 июня 2024Интернет и СМИ

С компании телеведущего Дроздова захотели взыскать миллионы рублей через суд

Телецентр «Останкино» потребовал с компании АСС-ТВ Дроздова 9 млн рублей

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Телевизионный технический центр «Останкино» захотел взыскать с компании АСС-ТВ, совладельцем которой является советский и российский телеведущий Николай Дроздов, миллионы рублей через суд. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Сообщается, что компания АСС-ТВ занималась производством научно-популярных телепрограмм, в том числе «В мире животных», с 1990-х по 2018 год. «Останкино» потребовало взыскать с компании девять миллионов рублей в качестве оплаты долга по договору об оказании услуг, накопившегося с 2017 по 2018 год.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование телецентра. Сообщается, что к взысканию денежных средств с АСС-ТВ привлекли судебных приставов. Однако, по данным издания, счета компании заблокированы, так как в ее отношении была запущена процедура банкротства.

Ранее сообщалось, что российский блогер Сергей Брекотин подал в суд на корпорацию Google из-за ограничения доступа к его каналам на видеохостинге YouTube. Он потребовал, чтобы ему платили по 25 тысяч рублей за каждый день блокировки.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Трамвай без тормозов протаранил другой в Кузбассе. Более ста человек пострадали — они прыгали в окна, чтобы спастись

      «Роскосмос» рассказал о доступе к российской ядерной энергоустановке на Луне

      Названы оригинальные способы продлить жизнь и улучшить психическое здоровье

      Кабмин утвердил распоряжение о строительстве мегапроекта

      Названы риски для экономики России от полного эмбарго США

      Изъятые в доход государства активы решили продавать

      Россиянин оказался членом банды Басаева и участвовал в нападении на Буденновск

      Медведев пожелал гореть в адском пламени одной категории людей

      В Верховной Раде оказались шокированы фортификациями в Харьковской области

      Медведев оценил предложенный Путиным ответ «Пиндостану» и «слюнявым псам» из ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше