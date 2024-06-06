С компании телеведущего Дроздова захотели взыскать миллионы рублей через суд

Телецентр «Останкино» потребовал с компании АСС-ТВ Дроздова 9 млн рублей

Телевизионный технический центр «Останкино» захотел взыскать с компании АСС-ТВ, совладельцем которой является советский и российский телеведущий Николай Дроздов, миллионы рублей через суд. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Сообщается, что компания АСС-ТВ занималась производством научно-популярных телепрограмм, в том числе «В мире животных», с 1990-х по 2018 год. «Останкино» потребовало взыскать с компании девять миллионов рублей в качестве оплаты долга по договору об оказании услуг, накопившегося с 2017 по 2018 год.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование телецентра. Сообщается, что к взысканию денежных средств с АСС-ТВ привлекли судебных приставов. Однако, по данным издания, счета компании заблокированы, так как в ее отношении была запущена процедура банкротства.

Ранее сообщалось, что российский блогер Сергей Брекотин подал в суд на корпорацию Google из-за ограничения доступа к его каналам на видеохостинге YouTube. Он потребовал, чтобы ему платили по 25 тысяч рублей за каждый день блокировки.