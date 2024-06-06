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15:02, 6 июня 2024Экономика

Сбербанк раскрыл потери россиян от телефонных мошенников

Сбербанк: потери россиян от телефонных мошенников — самые масштабные в мире

Фото: Luis Villasmil / Unsplash

Самые масштабные потери в мире от телефонных мошенников несут жители России, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает его слова РИА Новости.

«Эта проблема существует в нашей стране, как, наверное, лидере этого направления», — заявил он, имея в виду потери от телефонного мошенничества.

Топ-менеджер подчеркнул, что за несколько лет телефонные аферисты стали частью огромной отрасли, имеющей крупные обороты. За девять лет этой практики их жертвами стали миллионы жителей страны.

Ранее представители Сбера рассказали, что за пять лет существования сервиса «Сообщи о мошеннике» клиенты кредитной организации направили информацию более чем о 30 миллионах телефонных номеров, используемых преступниками. На данный момент эта база насчитывает порядка 3,5 миллиона записей.

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      Анастасия Алимпиева
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