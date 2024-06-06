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06:57, 7 июня 2024Экономика

Турция ограничит импорт пшеницы

Министерство сельского и лесного хозяйства: Турция приостановит импорт пшеницы

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Турция временно приостановит импорт пшеницы, сообщило на своем сайте министерство сельского и лесного хозяйства республики. Запрет вводится для поддержки турецких производителей.

Предполагается, что ограничения будут действовать с 21 июня по 15 октября, но сроки могут скорректированы в зависимости от ситуации на рынке.

Турция — второй по объемам покупатель российской пшеницы, больше закупает только Египет. Также в топ импортеров Бангладеш, Пакистан и Алжир. Как указывает «Коммерсантъ», с июля 2023 года по май 2024 года Россия экспортировала 50,5 млн тонн пшеницы, что на 10 млн тонн больше аналогичного периода прошлого сезона.

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      Марина Совина
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