Турция ограничит импорт пшеницы

Министерство сельского и лесного хозяйства: Турция приостановит импорт пшеницы

Турция временно приостановит импорт пшеницы, сообщило на своем сайте министерство сельского и лесного хозяйства республики. Запрет вводится для поддержки турецких производителей.

Предполагается, что ограничения будут действовать с 21 июня по 15 октября, но сроки могут скорректированы в зависимости от ситуации на рынке.

Турция — второй по объемам покупатель российской пшеницы, больше закупает только Египет. Также в топ импортеров Бангладеш, Пакистан и Алжир. Как указывает «Коммерсантъ», с июля 2023 года по май 2024 года Россия экспортировала 50,5 млн тонн пшеницы, что на 10 млн тонн больше аналогичного периода прошлого сезона.