Возлюбленная Джейсона Стэйтема показала фото в прозрачной майке без бюстгальтера

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала фото в откровенном виде. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 37-летняя возлюбленная актера Джейсона Стэйтема позирует перед камерой в белой прозрачной майке и синих джинсах с высокой посадкой. При этом она накинула на плечи серый свитер, а от бюстгальтера отказалась. Кроме того, манекенщица сделала макияж в нюдовых тонах и уложила волосы в высокий пучок.

Также звезда поделилась кадром, на котором она продемонстрировала стройную фигуру в облегающем белом платье с открытыми плечами и длинными рукавами.

Ранее сообщалось, что супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли запечатлела себя топлес в зеркало. Она позировала с распущенными волосами, которые прикрывали ее голую грудь.