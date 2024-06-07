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14:30, 7 июня 2024Экономика

«Авито» и АНО «Диалог Регионы» договорились о сотрудничестве

«Авито» и АНО «Диалог Регионы» подписали соглашение на ПМЭФ
ЦиклПМЭФ-2024

Фото: пресс-служба «Авито»

«Авито» и АНО «Диалог Регионы» подписали соглашение об информационном партнерстве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). В рамках сотрудничества организации будут совместными усилиями освещать социально-значимые новостные поводы в СМИ и социальных сетях.

Заключенное соглашение стало логическим продолжением уже существующего сотрудничества между организациями. Ранее АНО «Диалог Регионы» помогал Авито в информировании граждан о помощи пострадавшим в Оренбурге, а также получал от компании поддержку в распространении важных новостей о COVID-19 среди пользователей Авито. На сегодняшний день стороны регулярно привлекают друг друга в качестве экспертов на форумы и мероприятия.

«Соглашение между "Авито" и АНО "Диалог Регионы" станет примером эффективного партнерства, поможет в решении социальных задач и укрепит информационную безопасность общества. Мы уверены, что совместные усилия принесут пользу и помогут развитию социально-ответственного бизнеса в России», — заявил управляющий директор по взаимодействию с органами власти Авито Влад Федулов.

Генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак отметил, что соглашение поможет усилить информационную поддержку социально-значимых инициатив.

«Наша задача — информировать население по социально значимым темам. А аудитория таких площадок, как "Авито", максимально к ним лояльна и хорошо воспринимает информацию. Поэтому Авито — важный для нас партнер. Мы совместно работали над проектами, которые не только важны с точки зрения информации, но и социально значимы», — рассказал Владимир Табак.

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      Алена Шаповалова
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