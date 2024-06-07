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09:52, 7 июня 2024Экономика

Не нужные государству активы призвали приватизировать

Решетников: необходимо приватизировать активы, которые не нужны государству
Максим Решетников

Максим Решетников. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Активы, которые не нужны государству, необходимо приватизировать. С таким призывом во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступил министр экономического развития России Максим Решетников. Его слова приводит ТАСС.

По словам министра, необходимо при активной господдержке давать возможность развиваться частному сектору. «Надо переходить к тому, что нормальные активы надо выводить, может быть, государство останется… но "ненормальные активы" надо приватизировать», — подчеркнул он.

В конце апреля защита от национализации (деприватизации) стала одной из тем, которую бизнесмены подняли на встрече с президентом Владимиром Путиным на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Глава государства в своем выступлении подчеркнул, что изъятие активов в пользу государства будет происходить только в случае прямого ущерба безопасности и национальным интересам.

За последнее время в собственность государства перешли производитель макаронных изделий «Макфа», ЗАО «Климовский специализированный патронный завод», ОАО «Соликамский магниевый завод» (в том числе доля, принадлежавшая миноритариям), АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК).

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      Платон Щукин
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