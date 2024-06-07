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17:44, 7 июня 2024Моя страна

Российские ученые начали разрабатывать устройство для выявления болезней крови

Ученые НГУ начали разработку биосенсоров, выявляющих болезни крови

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Ученые Новосибирского Государственного Университета (НГУ) начали разрабатывать биосенсор, который позволит выявлять болезни крови. Об этом пишет Kp.ru.

Российские ученые сообщили, что устройство будет определять состав крови по скорости испарения капли. Отмечается, что сенсор покрыт графеном — чувствительным одноатомным слоем графита.

«Уже сейчас есть работы, в которых по анализу структуры осадков высохших капель определяют некоторые заболевания, — заявил руководитель проекта, кандидат физико-математических наук Владимир Андрющенко. — Например, высохшие капли слюны здоровой коровы и коровы, больной бешенством, отличаются».

Ранее ученые из БФУ и НИТУ МИСИС вместе с коллегами из Сербии и Словении создали наночастицы, которые убивают раковые клетки без вреда для здоровых тканей. Теперь с помощью образцов на основе оксида железа можно провести несколько видов терапии.

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      Фариза Бацазова
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