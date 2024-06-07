Сбер пригласил на ПМЭФ сотрудника мошеннического кол-центра

Сбер провел интервью с сотрудником мошеннического кол-центра на Украине

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Сбер провел интервью с сотрудником украинского мошеннического кол-центра. Соответствующую сессию провел зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Этот эксперт трудоустраивался в мошеннический кол-центр, он общался со многими сотрудниками кол-центров», — рассказал топ-менеджер, добавив, что, по оценке банка, в сутки совершается 20 миллионов мошеннических звонков.

Эксперт представился как Михаил и раскрыл особенности преступной деятельности изнутри, а также назвал популярные схемы обмана россиян. Он участвовал в мероприятии по видеосвязи, а его голос был изменен, лицо скрыто. По словам Михаила, мошенничество коснулось и его близких, поэтому он решил разобраться, как злоумышленникам удается обманывать людей в таких масштабах.

Были раскрыты три наиболее популярные схемы мошенников. Первая — звонок якобы от имени мобильного оператора, когда жертве предлагают продлить договор услуг сотовой связи. На самом деле это способ выманить секретные данные, проникнуть в личный кабинет на «Госуслугах», чтобы взять от меня жертвы микрозаем. Вторая и третья — звонки от якобы правоохранительных органов и службы безопасности банка.

Кузнецов подчеркнул, что россиянам стоит знать о новой опасной схеме телефонных мошенников, которые обманывают граждан под предлогом трудоустройства на высокую должность в известную компанию. По его словам, это длительная «разводка», которая бывает весьма эффективной.