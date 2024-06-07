В формате заседания ПМЭФ с Путиным увидели сигнал о близости ядерного удара

Политолог Марков: выбор модератора сессии ПМЭФ с Путиным — предупреждение Западу

Выбор Сергея Караганова в качестве модератора пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента России Владимира Путина — предупреждение Западу. Этот сигнал увидел и описал российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Формат пленарной сессии политолог оценил словом «обалдеть». Марков заявил, что Караганов является сторонником применения ядерного оружия и предупредил, что таким образом Москва посылает Западу сигнал применить это вооружение.

«Это предупреждение Кремля Западу, что Россия близка к использованию тактического ядерного оружия. И очень изящное предупреждение», — подытожил политолог.

В июне 2023 года Караганов написал статью, в которой порассуждал о том, что применение ядерного оружия позволит уберечь человечество от ядерной катастрофы. По его мнению, вероятный ядерный удар сможет не только поспособствовать успешному завершению спецоперации, но и спасти весь мир.