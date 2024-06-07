В России выявили ген предрасположенности к метастазам одного вида рака

Ученые из Томска выявили ген предрасположенности к метастазам рака легкого

Ученые из Томска выявили ген предрасположенности к метастазам рака легкого. Такое открытие позволит понять механизм распространения новых очагов заболевания и предотвратить осложнения, сообщает ГТРК «Томск».

По словам старшего специалиста лаборатории НИИ онкологии Томского НИМЦ Татьяны Геращенко, сейчас анализ ДНК позволяет «прочитывать» структуру всех генов человека — пациент должен лишь сдать анализ крови. Уже потом из ДНК будут выделены на специальном аппарате секвенаторе «генетические ошибки».

Ученые, как отмечается в репортаже, создали специальный меленький чип, который оценивает, насколько пригодны образцы ДНК для выделения гена предрасположенности к метастазированию — его помещают в прибор для электрофореза вместе с самим анализом, а затем делают исследование.

Геращенко показала отдельные шкалы. «Вот те самые дорожки, а это график. Если же ДНК целая, мы видим четкий пик», — пояснила специалист. Ученые сообщили, что данный анализ показывает ген TGOLN2 — именно он может отвечать за изменение межклеточного общения.

«Изменения в этом гене специфичны и характерны для пациентов с высоким риском метастазирования», — рассказал завелабораторией НИИ онкологии Томского НИМЦ Евгений Денисов. У пациентов же с низким риском метастазирования такие искажения отсутствуют, добавил он.

Найденный ген поможет исследователям в дальнейшем создать тест-системы для определения риска прогрессии рака. При работе с пациентами у врачей также появится возможность либо предотвратить сам процесс, либо выявить его на раннем этапе.

Ранее ученые из БФУ и НИТУ МИСИС вместе с коллегами из Сербии и Словении создали наночастицы, которые убивают раковые клетки без вреда для здоровых тканей. Теперь с помощью образцов на основе оксида железа можно провести несколько видов терапии.