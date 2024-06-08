Минпромторг отреагировал на слова о налоговой нагрузке для металлургов

Минпромторг назвал странными слова Мордашова о налоговой нагрузке на металлургов

Заявления главы совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова о налоговой нагрузке на металлургов являются странными. Об этом заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что металлургия является одной из лидирующих отраслей по объему инвестиций в российскую экономику. Кроме того, государство всегда оказывало необходимую поддержку этому направлению.

Евтухов напомнил, что два года назад из-за роста цен на металл Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала расследование в отношении ряда компаний, в том числе «Северстали». Предприятия признали виновными и оштрафовали, однако государство пошло навстречу металлургам и сократило суммы взысканий до минимальных.

«После этого странно слышать заявления Алексея Мордашова о том, что государство не слышит бизнес, не идет навстречу бизнесу, а фискальной политике государства не хватает предсказуемости», — подчеркнул Евтухов.

Ранее во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Мордашов заявил, что нынешний уровень налогов и сборов в России стоит зафиксировать хотя бы на год. По его мнению, рост сборов, в частности налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), может подорвать доверие и мотивацию бизнеса.