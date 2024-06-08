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23:36, 8 июня 2024Силовые структуры

Московская полиция пресекла пижамную вечеринку мигрантов

«360.ru»: в Москве полиция пресекла пижамную вечеринку мигрантов

Кадр: Telegram-канал «360.ru»

В Москве полиция пресекла пижамную вечеринку мигрантов, об этом сообщает телеканал «360.ru» в Telegram-канале.

«В Москве накрыли вечеринку. На этот раз не голую, а пижамную. Ее устроили гости столицы из ближнего зарубежья», — говорится в публикации. На кадрах момента задержания видны люди, одетые в одинаковые пижамные костюмы.

Правоохранители выясняют причины появления подобного дресс-кода, а также устанавливают законность пребывания участников на территории России.

Ранее издание «Страна.ua» сообщало, что в Киеве на вечеринку ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) приехали сотрудники территориального центра комплектации (ТЦК, украинский аналог военкоматов).

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      Марина Совина
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