Московская полиция пресекла пижамную вечеринку мигрантов

«360.ru»: в Москве полиция пресекла пижамную вечеринку мигрантов

В Москве полиция пресекла пижамную вечеринку мигрантов, об этом сообщает телеканал «360.ru» в Telegram-канале.

«В Москве накрыли вечеринку. На этот раз не голую, а пижамную. Ее устроили гости столицы из ближнего зарубежья», — говорится в публикации. На кадрах момента задержания видны люди, одетые в одинаковые пижамные костюмы.

Правоохранители выясняют причины появления подобного дресс-кода, а также устанавливают законность пребывания участников на территории России.

Ранее издание «Страна.ua» сообщало, что в Киеве на вечеринку ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) приехали сотрудники территориального центра комплектации (ТЦК, украинский аналог военкоматов).