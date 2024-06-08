На ПМЭФ заключили более 980 соглашений на 6,4 триллиона рублей

Кобяков: на ПМЭФ заключили более 980 соглашений на 6,4 триллиона рублей

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключено более 980 соглашений на 6,4 триллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника президента России, ответственного секретаря организационного комитета форума Антона Кобякова.

Кобяков отмечает, что речь идет лишь о тех соглашениях, которые не являются коммерческой тайной. За четыре дня в мероприятиях форума поучаствовали 21,3 тысячи участников из 139 стран.

Ранее стало известно, что в ПМЭФ состоялся традиционный IT-завтрак на тему «Инновационная экономика: от цифры к данным, от технологического суверенитета к технологическому лидерству». Участники встречи обсудили актуальные проблемы и вызовы российской IT-сферы в неформальной обстановке. Ее модератором выступил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников.

