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01:24, 8 июня 2024Мир

США заключили контракт на производство поставляемых Киеву БТР Stryker

Пентагон: США заключили контракт на производство поставляемых Киеву БТР Stryker

Фото: Romeo Ranoco / Reuters

США заключили контракт с американской оборонно-промышленной компанией на производство поставляемых Киеву БТР Stryker Double V-Hull A1. Об этом сообщили в Пентагоне, пишет РИА Новости.

Контракт был заключен с компанией General Dynamics Land Systems на 65,9 миллиона долларов на производство транспортных средств Stryker Double V-Hull A1. По данным ведомства, выполнение договора рассчитано до 31 декабря 2026 года.

Ранее в мае издание Forbes писало, что ВСУ тщетно тратят очень много беспилотных летательных аппаратов для борьбы с российскими танками, которые оснащают сплошными антидроновыми навесами.

В апреле стало известно, что Украина начала модернизацию бронетранспортеров БТР-60ПБ, которые Киеву передала Болгария. Машины получат новое оборудование и дополнительную защиту.

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      Марина Совина
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