В России разработали экологичный способ утилизации тары для нефти

Ученые ОмГТУ разработали экологичный способ переработки тары для нефти

Экологичный способ переработки полимерной тары, в которой хранятся нефтепродукты в Арктике, предложили ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ). Результаты разработки опубликованы в журнале Physical Chemistry B.

По словам профессора кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ Валерия Трушлякова, новый метод позволяет перерабатывать материал более эффективно с меньшим количеством твердых отходов. Он также снижает количество выбросов токсичного монооксида углерода. Продукты гидролиза, в свою очередь, можно использовать в различных отраслях промышленности.

В настоящее время ученые занимаются разработкой лабораторного прототипа установки для утилизации тары для ее тестирования и доработки.

Ранее ученые ОмГТУ разработали специальный материал на основе полиэтилена и создали из него оригинальные канистры для хранения и транспортировки нефтепродуктов в условиях Крайнего Севера.