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06:00, 8 июня 2024Среда обитания

В России разработали экологичный способ утилизации тары для нефти

Ученые ОмГТУ разработали экологичный способ переработки тары для нефти

Фото: Bsee / Globallookpress.com

Экологичный способ переработки полимерной тары, в которой хранятся нефтепродукты в Арктике, предложили ученые Омского государственного технического университета (ОмГТУ). Результаты разработки опубликованы в журнале Physical Chemistry B.

По словам профессора кафедры «Авиа- и ракетостроение» ОмГТУ Валерия Трушлякова, новый метод позволяет перерабатывать материал более эффективно с меньшим количеством твердых отходов. Он также снижает количество выбросов токсичного монооксида углерода. Продукты гидролиза, в свою очередь, можно использовать в различных отраслях промышленности.

В настоящее время ученые занимаются разработкой лабораторного прототипа установки для утилизации тары для ее тестирования и доработки.

Ранее ученые ОмГТУ разработали специальный материал на основе полиэтилена и создали из него оригинальные канистры для хранения и транспортировки нефтепродуктов в условиях Крайнего Севера.

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      Мария Черкасова
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