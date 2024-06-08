В Подмосковье самолет приземлился на шоссе и попал на видео

В Лыткарино на шоссе приземлился легкомоторный самолет Piper

Легкомоторный самолет совершил экстренную посадку на шоссе в подмосковном Лыткарино. Подробности и видео публикует Telegram-канал Baza.

Уточняется, что инцидент произошел на Тураевском шоссе. После посадки летательный аппарат съехал на обочину. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что возле самолета собрались сотрудники полиции. По словам свидетелей, все трое пассажиров живы.

В ГУ МЧС России по Московской области подтвердили инцидент агентству ТАСС и добавили, что речь идет о лайнере модели Piper. Также в МЧС подтвердили, что в результате инцидента нет погибших и пострадавших, а также нет разрушений на земле.