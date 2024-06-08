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02:55, 8 июня 2024Россия

В России заявили об атаке предприятий дронами и после СВО

Директор 3mx Шандобыло: дроны могут атаковать предприятия и после окончания СВО

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Дроны смогут атаковать российские предприятия и после завершения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил директор по развитию компании — разработчика средств обнаружения и защиты от беспилотников 3mx Сергей Шандобыло во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что беспилотники после завершения СВО могут использоваться и в других сферах. При этом военная угроза сохранится.

«Часть, безусловно, будет адаптирована под гражданский сектор, часть останется на вооружении. Но исключать применение БПЛА для недобросовестной конкуренции невозможно. Технологий и людей, которые умеют ими управлять, очень много», — заявил Шандабыло.

По его словам, подобные риски должны учитывать все предприятия, от маленьких до крупных.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) с начала украинского конфликта научились лучше противостоять беспилотникам. Тем не менее, по его словам, это оружие по-прежнему остается эффективным.

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      Евгений Силаев
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