Оценены риски приостановки приема заявок на биометрические загранпаспорта

Гознак: есть риски остановки приема заявок на биометрические загранпаспорта

Риски приостановки приема заявок на биометрические загранпаспорта сохраняются, заявил в интервью «Известиям» глава Гознака Аркадий Трачук.

Это связано с жесткими санкциями, под которыми находятся российские производители микроэлектроники. «Они, конечно, много делают для обеспечения производства внутри страны, но иногда сталкиваются с трудностями», — поведал Трачук.

Он добавил, что Гознак не рассматривает варианты использования зарубежной продукции. «В теории это, безусловно, возможно, но мы на данный момент считаем, что наши российские коллеги справляются», — сказал он.