Полиция Чехии усилила меры безопасности из-за информации об угрозе теракта

Idnes: полиция Чехии усилила меры безопасности из-за возможной угрозы теракта

Полиция Чехии усилила меры безопасности в общественных местах из-за поступившей информации о возможной угрозе теракта. Об этом сообщил портал Idnes.

Усиление произведено на вокзалах, в общественном транспорте и на улицах, где идет торговля. Правоохранители должны внимательно отслеживать подозрительных лиц вблизи автобусных остановок и вокзалов.

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан отметил, что у полиции нет данных о непосредственной угрозе для жителей страны.

«Могу подтвердить, что полиция сейчас предпринимает профилактические меры безопасности», — уточнил он в комментарии порталу.

Ракушан также пояснил в соцсети Х, что полиция в настоящее время расследует дело, связанное с нападениями за границей. Подозреваемый был задержан, однако в целях профилактики были приняты повышенные меры реагирования.

Население узнает подробности после заседания Государственного совета безопасности Чехии, которое состоится в понедельник 10 июня, добавил министр.

