Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:28, 9 июня 2024Мир

Полиция Чехии усилила меры безопасности из-за информации об угрозе теракта

Idnes: полиция Чехии усилила меры безопасности из-за возможной угрозы теракта

Полиция Чехии усилила меры безопасности в общественных местах из-за поступившей информации о возможной угрозе теракта. Об этом сообщил портал Idnes.

Усиление произведено на вокзалах, в общественном транспорте и на улицах, где идет торговля. Правоохранители должны внимательно отслеживать подозрительных лиц вблизи автобусных остановок и вокзалов.

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан отметил, что у полиции нет данных о непосредственной угрозе для жителей страны.

«Могу подтвердить, что полиция сейчас предпринимает профилактические меры безопасности», — уточнил он в комментарии порталу.

Ракушан также пояснил в соцсети Х, что полиция в настоящее время расследует дело, связанное с нападениями за границей. Подозреваемый был задержан, однако в целях профилактики были приняты повышенные меры реагирования.

Население узнает подробности после заседания Государственного совета безопасности Чехии, которое состоится в понедельник 10 июня, добавил министр.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Красная линия пересечена». Министр обороны Австрии оценила последствия разрешения ВСУ бить западным оружием по России

      Украинские военные подсели на энергетики

      В российском регионе прокомментировали дело замгубернатора

      В США указали на ошибку Зеленского

      Гигантский питон съел мать четверых детей в Индонезии

      Обнаружена рябь от столкновения Млечного Пути и неизвестного объекта

      Раскрыта судьба экипажа российского БТР после дуэли с Bradley

      Пропавшим в лесу детям из Тюмени пришлось отбиваться палками от волков

      В Германии задержали предполагаемого сторонника ИГ

      Бойцы поразили расчет миномета ВСУ во время его работы по российским позициям

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше