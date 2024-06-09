Военным и добровольцам решили временно вернуть водительские права

Правительство предложило вернуть водительские права участникам военных действий

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит военным и добровольцам пользоваться водительскими правами, даже если они ранее были лишены удостоверения. На это обратил внимание «Коммерсантъ».

Речь идет про тех, кто мобилизован, заключил контракт с Минобороны или участвуют в СВО в составе добровольческих формирований. На время мобилизации, военного положения или в военное время они смогут пользоваться правами, даже если суд их отобрал за грубое нарушение ПДД, например, за пьяное вождение, ДТП с пострадавшими или выезд на встречку.

После возвращения из зоны СВО права нужно будет сдать обратно в ГИБДД и ждать, когда закончится определенное судом время, на которое удостоверение было отобрано.