Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:39, 10 июня 2024Россия

Военным и добровольцам решили временно вернуть водительские права

Правительство предложило вернуть водительские права участникам военных действий

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит военным и добровольцам пользоваться водительскими правами, даже если они ранее были лишены удостоверения. На это обратил внимание «Коммерсантъ».

Речь идет про тех, кто мобилизован, заключил контракт с Минобороны или участвуют в СВО в составе добровольческих формирований. На время мобилизации, военного положения или в военное время они смогут пользоваться правами, даже если суд их отобрал за грубое нарушение ПДД, например, за пьяное вождение, ДТП с пострадавшими или выезд на встречку.

После возвращения из зоны СВО права нужно будет сдать обратно в ГИБДД и ждать, когда закончится определенное судом время, на которое удостоверение было отобрано.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Просто не имело смысла не разрешать». В США подтвердили, что ВСУ уже били по территории России американским оружием

      В Крыму заявили о новой фазе конфликта на Украине

      Российские артиллеристы рассказали об обстановке на харьковском направлении

      Военным и добровольцам решили временно вернуть водительские права

      ГИБДД оштрафовала террориста из «Крокуса»

      Россиянин побывал в селе Таджикистана и раскрыл секреты местных по принятию душа

      Экс-сотрудник Госдепа объяснил бессмысленность помощи Украине

      Порноактриса вспомнила о детстве в религиозном культе

      КГБ Белоруссии задержал школьников-бомбистов

      Пожилая женщина поцеловала женатого друга юности и удивилась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше