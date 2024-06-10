Информация о закрытии нижегородского аэропорта не подтвердилась

В соцсетях распространились сообщения о том, что аэропорт в Нижнем Новгороде якобы временно закрыли. Однако эта информация не подтвердилась.

О том, что Международный аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде 10 июня якобы временно закрылся, написал Telegram-канал «Про Город Нижний Новгород». «Очевидцы сообщают, что аэропорт Нижнего Новгорода временно закрыт. Ближайшие рейсы на вылет и прибытие отложены. Вот что говорят нижегородцы: "У нас должен был быть вылет в Уфу в 6:55. Нас довезли до самолета и развернули, привезли обратно и передали, что аэропорт закрыли"», — гласила публикация.

Согласно онлайн-табло нижегородского аэропорта, рейс EO-829 Нижний Новгород — Уфа, вылет по которому должен был состояться в 6:55, в итоге вылетел в 09:32. В 12:50 самолет прибыл в Уфу.

Как указано на онлайн-табло, был задержан рейс FV-6348 Нижний Новгород — Москва. Самолет вместо 06:25 вылетел в 10:00.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко 10 июня сообщил, что для обеспечения безопасности были введены временные ограничения на работу аэропорта Казани. Позднее ограничения были сняты. Однако об аналогичных мерах в отношении аэропорта Нижнего Новгорода представитель Росавиации не заявил.

В нижегородском аэропорту не подтвердили журналистам информацию о временном закрытии воздушной гавани. «Утром 10 июня 2024 года один рейс, следовавший в Нижний Новгород, был перенаправлен на запасной аэродром. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме, без ограничений на выполнение взлетно-посадочных операций», — сказали в аэропорту.

Утверждения о том, что в Нижнем Новгороде якобы временно закрылся аэропорт, опубликовали преимущественно паблики в соцсетях и Telegram-каналы. Российские СМИ в большинстве своем выложили корректную информацию с комментарием аэропорта (1, 2, 3). Кроме того, Telegram-канал «Про Город Нижний Новгород» позднее добавил опровержение в свою изначальную публикацию.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».