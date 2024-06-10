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08:22, 10 июня 2024Мир

Американский сенатор призвал к передаче российских активов Киеву

Американский сенатор Грэм призвал конфисковать активы РФ и передать их Украине
СюжетРакетные удары по Украине:
Линдси Грэм

Линдси Грэм. Фото: Marko Djurica / Reuters

Американский сенатор Линдси Грэм (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) призвал конфисковать замороженные на Западе российские активы и передать их Украине. Его слова приводит Politico.

«В Европе хранится 300 миллиардов долларов из российских государственных активов, которые мы должны конфисковать и передать Украине. У нас есть русские деньги в Америке, которые мы должны конфисковать», — сказал чиновник.

Ранее сенатор Грэм призвал власти США признать Россию государством — спонсором терроризма. Он подчеркнул, что это стало бы «очень большим ударом» для Москвы. Грэм также отметил, что озвучил эту идею в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, который после этого «засиял как рождественская елка».

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      Лина Пивоварова
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