Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:27, 10 июня 2024Забота о себе

Девушка пришла в гости к бойфренду и сделала отвратительное открытие

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Девушка пришла в гости к молодому человеку, с которым встречалась уже около года, и неприятно удивилась. Своей историей она поделилась на форуме Reddit.

В доме 23-летнего бойфренда сделала отвратительное открытие — жилье кишело тараканами. Они ползали по стенам, мебели и даже под кроватью. «Я была у него уже несколько раз, и каждый из них приходилось высматривать таракана», — пожаловалась она.

Последней каплей стало то, что девушка обнаружила как минимум 15 взрослых и маленьких тараканов в его ванной комнате. «А когда я вернулась в комнату, таракан заполз в мой напиток, который я с отвращением вылила и сразу ушла домой. Это был кошмар, я боюсь насекомых и в собственном доме поддерживаю порядок», — вспомнила автор поста.

Материалы по теме:
Не выходи из комнаты Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Не выходи из комнатыОна пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
10 ноября 2018
«Если ты не моя, значит, ничья» Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
«Если ты не моя, значит, ничья»Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
11 февраля 2021

Девушка призналась, что не знает, как вежливо рассказать бойфренду об этой проблеме. «Я очень боюсь, что принесу их домой, и не знаю, как сформулировать то, что мне нравится его общество и совершенно не нравятся живущие с ним тараканы», — заключила она.

В комментариях многие поддержали девушку, однако некоторые сочли ее излишне терпеливой. «Неужели так сложно поговорить с партнером? Он наверняка знает, что у него проблема с тараканами. Это отвратительно, честно говоря, ноги бы моей в таком доме не было», — написала ей одна из читательниц поста.

Ранее британская художница Гарриет Ричардсон в День влюбленных решила провести эксперимент и побывала на 100 видеосвиданиях за день. Самому младшему из вышедших с ней на связь был 21 год, старшим оказался друг Гарриет Дэвид — 80-летний художник.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Россия в зоне СВО начала применять новую артустановку

      Десятки украинцев пересекли границу с Венгрией на военном грузовике

      В США рассказали о трудностях стран G7 c принятием решения по активам России

      Медведь вломился в дом к женщине и съел ее

      Партия Орбана показала худший результат за все время выборов в ЕП

      Украина разместит полученные F-16 за границей

      Вывоз рыбы с Дальнего Востока в Китай резко вырос

      Власти Турции решили экономить с использованием ИИ

      В российском городе сотни людей обратились к врачам с одинаковыми жалобами

      Девушка пришла в гости к бойфренду и сделала отвратительное открытие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше