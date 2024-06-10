Двое иностранцев бросились спасать детей из моря и не выжили

The Olive Press: в Испании двое попытались спасти детей из моря и не выжили

В Испании двое иностранцев попытались спасти детей из моря и не выжили. Об этом сообщило издание The Olive Press.

Инцидент произошел на пляже региона Коста-Бланка 7 июня. Двое детей шести и семи лет попали в сильное течение и начали тонуть, поэтому несколько человек бросились спасать их. В результате британский турист 52-х лет и еще один 46-летний мужчина из Польши не выжили.

Кроме того, в больницу попали еще трое человек: 20-летняя женщина с головокружением и мужчины 22 и 39 лет, которые наглотались воды. Уточняется, что попавшие в беду дети добрались до берега невредимыми.

В Таиланде британский турист попал в аварию на мотоцикле и не выжил. Он выехал на встречную полосу, столкнулся с другим водителем мотоцикла и врезался в припаркованную машину.