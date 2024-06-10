Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:36, 10 июня 2024Путешествия

Двое иностранцев бросились спасать детей из моря и не выжили

The Olive Press: в Испании двое попытались спасти детей из моря и не выжили

Фото: Unsplash

В Испании двое иностранцев попытались спасти детей из моря и не выжили. Об этом сообщило издание The Olive Press.

Инцидент произошел на пляже региона Коста-Бланка 7 июня. Двое детей шести и семи лет попали в сильное течение и начали тонуть, поэтому несколько человек бросились спасать их. В результате британский турист 52-х лет и еще один 46-летний мужчина из Польши не выжили.

Материалы по теме:
Дешевая Европа, «семейный» Оман и отдых для авантюристов. Куда отправиться летом: топ пляжных мест в России и за рубежом
Дешевая Европа, «семейный» Оман и отдых для авантюристов.Куда отправиться летом: топ пляжных мест в России и за рубежом
21 апреля 2024
«Напомнил Дубай, но с красивой восточной душой» Что стоит знать об отдыхе в одной из самых богатых стран мира — Катаре?
«Напомнил Дубай, но с красивой восточной душой»Что стоит знать об отдыхе в одной из самых богатых стран мира — Катаре?
12 мая 2024

Кроме того, в больницу попали еще трое человек: 20-летняя женщина с головокружением и мужчины 22 и 39 лет, которые наглотались воды. Уточняется, что попавшие в беду дети добрались до берега невредимыми.

В Таиланде британский турист попал в аварию на мотоцикле и не выжил. Он выехал на встречную полосу, столкнулся с другим водителем мотоцикла и врезался в припаркованную машину.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Главный вор России Шишкан получил пожизненный срок. Вместе с ним осудили 17 подельников

      Автомобили стали доступнее для россиян

      Технику российской авиакомпании оторвало палец в Шереметьево

      Раскрыт способ быстро высушить одежду после стирки

      Путин указал на необходимость человеческих условий в учреждениях ФСИН

      В Германии назвали условие для успеха саммита по Украине в Швейцарии

      Расходы российского бюджета заметно превысили доходы

      В России предложили способ помочь люксовому отечественному вину

      Новый министр обороны обратился к двум российским подразделениям

      В российском регионе появились скульптуры в виде огромных пенисов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше