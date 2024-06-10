Объявилась похищенная 39 лет назад девочка. Кто она такая и почему ее исчезновение до сих пор не дает покоя Америке?

В США неизвестная объявила себя пропавшей 39 лет назад девочкой

В феврале 1985 года восьмилетняя Черри Махан возвращалась домой из школы. От остановки школьного автобуса до ее дома было меньше 150 метров. Ее отчим слышал привычный скрип тормозов вдалеке и хотел выйти, чтобы встретить девочку, но мать Черри остановила его — на улице была отличная солнечная погода, девочка вполне могла прогуляться одна. Прошло десять минут — а Черри так и не вернулась. Когда родители вышли на улицу, чтобы понять, куда пропала дочь, ее нигде не было видно. Дело Черри Махан стало одним из самых громких нераскрытых дел об исчезновении ребенка в США. 39 лет спустя некая женщина заявила, что она и есть та самая Черри, однако мать девочки наотрез отказалась ей верить. «Лента.ру» попыталась выяснить, почему исчезновение Черри Махан продолжает будоражить умы тысяч людей.

Кто такая Черри Махан

Черри Энн Махан родилась 14 августа 1976 года в Саксонбурге, штат Пенсильвания. Ее матери, Дженис Махан, тогда было всего 16 лет. Позже она призналась, что беременность наступила в результате изнасилования. Несмотря на это, Дженис обожала дочь. «Мы всегда были вместе. Мы выросли вместе. Она была моей жизнью», — говорила она в интервью уже после исчезновения девочки.

Позже Дженис вышла замуж за ветерана Вьетнамской войны Лероя Маккинни, который охотно удочерил Махан. В конце 1984 года семья переехала в округ Батлер. Там Махан посещала начальную школу Уинфилда. Девочка легко заводила друзей, учителя считали ее умным и счастливым ребенком.

Как и когда пропала Черри Махан

В пятницу, 22 февраля 1985 года, Черри с нетерпением ждала, когда отправится на день рождения подруги. Мать пообещала отвести ее туда после уроков. Утром они вместе дошли до автобусной остановки и обнялись, перед тем как девочка села в автобус. Это был последний раз, когда Дженис Маккинни видела дочь.

Восьмилетняя Черри Махан Фото: National Center for Missing & Exploited Children / New York Post

После школы Черри с тремя подругами доехала на школьном автобусе до той же остановки. За автобусом к остановке подъехала мать одной из девочек, Деби Берк. Подруги Черри сели в ее машину около четырех часов дня, а она сама отправилась пешком домой. Берк видела, как Махан идет мимо припаркованного поблизости голубовато-зеленого фургона с граффити в виде лыжника, спускающегося по склону. Обычно школьницу встречал отчим, но в тот роковой день этого не произошло.

Черри не пришла домой ни через пять, ни через десять минут. Дженис и Лерой вышли на подъездную дорожку, но девочки там не было. На снегу не было следов, ведущих к дому. Единственное, что они нашли, — это свежие отпечатки шин примерно в пятидесяти метрах от своего крыльца.

Пара обратилась в полицию. В тот же день началась операция по поиску Черри. Окрестности прочесали с помощью собак-ищеек и вертолетов. Следователи опросили всех соседей и возможных свидетелей. К операции присоединились больше 250 добровольцев, которые перерыли весь округ.

Местные жители собрали в качестве награды за благополучное возвращение Махан 39 тысяч долларов

Предприниматели из округа Батлер пообещали дополнительные десять тысяч долларов за любую информацию о похитителях или местонахождении девочки.

Как шло расследование

Следователи быстро исключили возможность того, что Махан похитили с целью получения выкупа: не было ни писем, ни звонков. Они пришли к выводу, что ребенок мог знать своего похитителя или похитителей, однако всех членов семьи быстро исключили из списка подозреваемых.

Фургон, который видела Берк, вспомнили и другие местные жители. Это оказался Dodge 1970-х годов. Полиции сообщали, что похожий автомобиль видели в Нью-Кенсингтоне, когда он ехал в направлении Маунт-Плезант. Другие свидетели заявили, что видели синюю машину, следовавшую за этим фургоном, и что через несколько недель фургон после исчезновения Махан он был перекрашен в черный цвет. Полиция проверила сотни похожих автомобилей, часть из них даже обследовали криминалисты, но зацепок так и не прибавилось.

Через три месяца после исчезновения Махан Национальная почтовая компания стала рассылать людям открытки с фотографией девочки и надписью: «Вы меня видели?» Их получили тысячи семей в США. Фото Махан вставляли в счета за телефон и коммунальные услуги вместе с изображением фургона, который нарисовали по описаниям очевидцев.

Изображение фургона, который мог иметь отношение к исчезновению девочки Изображение: Caroline Ejzak / The Knight Times

В январе 2011 года полиция Пенсильвании получила новую информацию, которую они сочли «потенциально важной для будущего расследования». Хотя следователи отказались раскрыть подробности, которыми с ними поделилось известное ребенку лицо, они заявили, что, если информация верна, то Махан вряд ли жива.

В 2014 году некий доброжелатель в письме сообщил, что Черри Махан живет под вымышленным именем в штате Мичиган. Он утверждал, что ее удочерили, и она мало что помнила из детства. Впоследствии анализ ДНК показал, что женщина, о которой шла речь, не была пропавшей девочкой.

Наконец, в 2028 году Дженис МакКинни получила анонимное письмо, написанное от руки, в котором подробно описывалось, кто убил ее дочь, почему это было сделано и где лежат ее останки. Автор письма завершил его словами: «Я молюсь, чтобы вы обрели покой после того, как найдете ее тело». Полиция отправилось в место, указанное анонимом, но не нашла ни останков Махан, ни других следов ее присутствия.

Мать Махан верит, что к исчезновению девочки причастен ее отец-насильник

Дженни Маккинни, мать Черри Махан Кадр: WTAE-TV Pittsburgh

В 1998 году Дженис Маккинни пожертвовала собранные доброжелателями 50 тысяч долларов в Национальный центр по поиску пропавших и эксплуатируемых детей. Эти деньги она пообещала за информацию, которая поможет благополучному возвращению ее дочери. Однако за три месяца не появилось ни одной зацепки. По их истечении Маккинни подала официальную петицию, по итогам которой Черри Махан признали умершей. Средства, переданные Маккинни, позже передали ее младшему брату Роберту, который родился через четыре года после исчезновения сестры.

Когда люди умирают, у вас есть тело. Вы целуете их лицо, кладете их в землю и прощаетесь… У меня не было даже этого. Это еще не конец. Мы всегда будем искать Черри. Во всяком случае, она всегда будет жива в наших сердцах Дженни Маккинни мать Черри Махан

Маккинни никогда не говорила со СМИ об официальных версиях расследования. Однако о том, что Махан родилась вследствие изнасилования, стало широко известно уже после ее исчезновения. Маккинни утверждала, что обращалась в полицию с обвинениями против отца девочки, но ей якобы не поверили. Прессе при этом никогда не называли имени отца. Полиция сообщала, что они допрашивали мужчину, но никаких улик против него найдено не было. В 2020 году Маккинни публично заявила, что, хотя она и не верит, что биологический отец Черри был причастен к ее похищению, она считает, что преступление совершили его знакомые. Однако, по ее словам, у нее нет никаких серьезных доказательств.

В 2024 году некая женщина объявила в соцсети, что она и есть Черри Махан

В июне 2024 года неизвестная женщина присоединилась к тематической группе в соцсетях, посвященной исчезновению Черри Махан, и стала утверждать, что она и есть Черри. Когда женщине начали задавать вопросы, которые ставили под сомнение этот факт, она стала проявлять агрессию по отношению к комментаторам. Она также оставила голосовое сообщение на автоответчике департамента полиции Пенсильвании.

Полицейские не смогли дозвониться до женщины по номеру, который она оставила. Однако по имени звонившей они нашли в базе данных ее отпечатки пальцев. Результат не совпал с отпечатками Черри Махан. Модераторы также удалили женщину из группы за агрессивное поведение и распространение ложной информации. По словам создателя группы Брока Органа, если бы это была настоящая Черри, она бы просто предоставила полиции образец ДНК, а не спорила бы с незнакомцами в соцсетях.

Я искренне верю, что она считала себя Черри. Но она совсем не была похожа на Черри Дженни Маккинни мать Черри Махан

Это уже четвертая женщина за 39 лет, утверждающая, что она Черри. Награда в размере пяти тысяч долларов и сейчас предлагается любому, кто предоставит информацию о Черри или ее похитителях. Кроме того Национальный центр по поиску пропавших и эксплуатируемых детей опубликовал созданное при помощи современных технологий фото Черри, какой она могла бы быть в возрасте 47 лет.

Так могла бы выглядеть Черри Махан сегодня Фото: National Center for Missing & Exploited Children / New York Post

Все это время от времени привлекает людей, ищущих легких денег, или тех, кто немного не в себе. Маккинни уже привыкла видеть сообщения о Черри в годовщину ее исчезновения или в день рождения дочери в августе, но майский пост был для нее неожиданностью. «В феврале и августе я ожидаю безумия. Но это меня просто поразило. Я даже не видела этого поста. Мне позвонили и рассказали об этом», — поделилась она с журналистами.

За годы после исчезновения женщин, похожих на взрослую Черри, видели в Мичигане и Нью-Джерси. Другая женщина однажды позвонила в дом престарелых, где работала мать Черри, и сказала, что она ее дочь. Полиция тогда сравнила семейные фотографии и взяла отпечатки пальцев женщины — она тоже оказалась самозванкой.

Это мучение, я мучилась с того дня, как ее забрали. Жива ли она, не жива ли, в порядке ли она или нет, заботится ли о ней кто-нибудь Дженни Маккинни мать Черри Махан

Альтернативные версии похищения Черри Махан

Жителей Пенсильвании и многих следователей-любителей до сих пор будоражит загадка исчезновения Махан. К тому же полиция до сих пор не закрыла дело о ее исчезновении и продолжает заниматься любыми новыми зацепками. В 2025 году исполнится 40 лет с того дня, как девочка пропала. Можно ожидать, что это вызовет дополнительную серию спекуляций. Возможно и то, что полиция сделает достоянием общественности еще какие-то детали дела в надежде получить отклик от тех, кто что-то знает. Маккинни недавно сказала, что мечтает, чтобы все следователи, когда-либо занимавшиеся исчезновением ее дочери, однажды собрались в одной комнате, чтобы обсудить все версии.

А пока энтузиасты в интернете активно изучают все доступные данные о деле Махан. На платформе Reddit можно найти и тех, кто лично знает семью Маккинни и имеет свой взгляд на вопрос. Так, одна из комментаторов поста о новых подробностях в деле Махан назвала Дженис и ее покойного мужа «неизлечимыми лжецами». По ее словам, вся семья «немного безумная» и полиция должна была серьезнее заняться отчимом Махан, Лероем, пока он был еще жив. Она отметила, что Махан исчезла в первый же день после того, как Лерой не пошел ее встречать, а это очень подозрительно.

Дженис утверждала, что Черри родилась в результате изнасилования, но ей никто не поверил. В этой семье буквально все заядлые лжецы. Честно говоря, я надеюсь, что Дженис выросла и у нее была жизнь получше, чем с Лероем и Дженис. Они ужасные люди пользователь платформы Reddit

Другие пользователи предположили, что Махан украл отец, который опасался, что обвинения Дженис воспримут всерьез и хотел шантажировать ее ребенком. Часть комментаторов указали на возможность того, что отец украл девочку просто потому, что ему хотелось манипулировать ее матерью и причинить ей боль. Однако все эти версии не имеют никаких доказательств.

При этом Дженис Маккинни до сих пор надеется, что дочь может быть жива. «Я всегда чувствовала, что с ней все в порядке. Если она умерла, она находится на небесах с моими родителями и моими братьями. Если она жива, значит, о ней кто-то заботился. Я не знаю почему, но я так чувствую».