Президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание (парламент Франции — прим. «Ленты.ру») по итогам выборов в Европейский парламент (ЕП). Это может привести противников помощи Украине из «Национального объединения» к власти во Франции. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Алексей Чихачев.
С 6 по 9 июня в Европейском союзе (ЕС) состоялись выборы в Европарламент, в функции которого входит рассмотрение законодательных инициатив Европейской комиссии (ЕК). По итогам голосования во Франции порядка 32 процентов голосов набрало «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
В ответ на итоги выборов Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы. Первый тур состоится 30 июня, второй — 7 июля. Он также принял отставку правительства своей партии «Возрождение» под руководством премьер-министра Габриэля Атталя.
Идея распустить парламент обсуждалась два года
Чихачев напомнил, что идея Макрона распустить парламент обсуждалась уже два года, так как партия президента не имела большинства мест в парламенте. Поэтому итоги выборов в ЕП стали удобным поводом для воплощения этого решения.
Решение распустить парламент назревало уже два года. По итогам выборов в июне 2022 года сложилась ситуация, когда партия президента лишилась абсолютного большинства. Поэтому макроновским силам от случая к случаю приходилось искать коалиции с другими партиями и искать поддержку своих законопроектов. В общем, в одиночку править страной, как на первом сроке Макрона они уже не могли
При этом эксперт подчеркнул, что решение Макрона стало неожиданным. За всю историю современной Франции парламент распускался лишь пять раз, и выборы в Европарламент не виделись для многих достаточным поводом. Чихачев предположил, что французский лидер рассчитывает, что на национальные выборы придет его основной электорат. Он резюмировал, что политик продолжает «верить в свою счастливую звезду».
У Макрона есть расчет на то, что на европейских выборах избиратели чувствуют себя более раскованно, дают волю своим эмоциям и им легче психологически проголосовать за крайние силы. А вот на национальном уровне, где действительно многое зависит от воли избирателей, может включиться "рассудочное мышление" у граждан
Макрон может позволить правым сформировать свое правительство и их подставить
Политолог напомнил, что после назначения в январе этого года Габриэля Атталя премьер-министром страны, Макрон делал ставку на него как на своего преемника. Однако после выборов в Европарламент он мог скорректировать свои планы и позволить летом сторонникам Марин Ле Пен из «Национального объединения» сформировать правительство, чтобы их подставить.
Если представить, что "Национальное объединение" выигрывает досрочные парламентские выборы, то Макрону придется назначить премьер-министра от крайне правых. Он рассчитывает на то, что сейчас крайне правые поправят страной и он повесит на них все ошибки, все социально-экономические сложности с которыми они обязательно столкнутся
Правая популистская партия, являющаяся наследником «Национального фронта», основанного Жан-Мари Ле Пеном в 1972 году. Является крупнейшей парламентской оппозицией Макрону, занимая 88 мест из 577 в нижней палате.
Партия выступает за защиту французской национальной идентичности, ужесточение миграционной политики, а также более независимую от США и НАТО внешнюю политику. Ее руководство также критикует военную помощь Украине и требует урегулирования конфликта с учетом интересов России. По данным агентства Bloomberg, Макрон рассчитывал победить на выборах в Европарламент этого года за счет украинской повестки и критики Марин Ле Пен за ее позицию.
Чихачев подчеркнул, что ранее во Франции выборы президента и депутатов парламента проходили в один год. Решение Макрона создает потенциальную ситуацию того, что в один год будет избран президент от одной президентской силы, а через несколько лет в знак протеста будет избран оппозиционный парламент. Подобная проблема «политического сожительства» характерна для французской политической системы.
Однако эксперт отметил, что победа «Национального объединения» является лишь гипотетической и подобные ожидания преждевременны. «Сейчас победу "Национального объединения" легко можно представить с учетом социальных опросов. Но стоит осторожно относиться к таким оценкам», — рассказал он.
При этом Чихачев добавил, что любой исход выборов отвечает интересам Макрона. В случае победы его партии «Возрождение» он продемонстрирует силу своего политического наследия, а в случае успеха правой оппозиции доверит им правительство и попытается выставить их в негативном свете.
Эксперт резюмировал, что в случае избрания оппозиционного парламента и конфликта с правыми силами Макрон может вновь решиться на роспуск парламента. Тем не менее он может это сделать только через год после выборов.
Выборы в Европарламент всегда были второстепенны для французов
Выборы в органы европейской интеграции всегда имели второстепенное значение для французов. Поэтому Чихачев подчеркнул, что не стоит преувеличивать результат «Национального объединения», которое традиционно получает много голосов при выборах в Европарламент.
К европейским выбором всегда было отношение как к менее важным. Конечно, все всегда говорили, что это важный индикатор настроений избирателей, что это показывает, как изменилось отношение граждан к своему правительству (...) Однако во Франции сложился такой подход, что более значимые выборы, это безусловно, в свой парламент и свои президентские выборы
Он также предположил, что не стоит преувеличивать результат выборов в Европарламент для правых сил и их возможности.
На самом деле здесь не стоит переоценивать победу Ле Пен и успешные результаты крайне правых сил (...) Умеренно правые, системные силы в лице Европейской народной партии, а также умеренно левые силы, социал-демократы, все равно сохраняют большинство. Новый состав Еврокомиссии, конечно, будет опираться на это большинство. В то время как у евроскептиков все равно голосов гораздо меньше, поэтому каким бы эффектным не выглядел результат