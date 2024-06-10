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19:50, 10 июня 2024Мир

Макрон распустил парламент. Почему это позволит противникам помощи Украине прийти к власти во Франции?

Политолог Чихачев объяснил, чем рискует Макрон после роспуска парламента

Фото: Hannah McKay / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание (парламент Франции — прим. «Ленты.ру») по итогам выборов в Европейский парламент (ЕП). Это может привести противников помощи Украине из «Национального объединения» к власти во Франции. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Алексей Чихачев.

С 6 по 9 июня в Европейском союзе (ЕС) состоялись выборы в Европарламент, в функции которого входит рассмотрение законодательных инициатив Европейской комиссии (ЕК). По итогам голосования во Франции порядка 32 процентов голосов набрало «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

В ответ на итоги выборов Макрон распустил парламент и назначил досрочные выборы. Первый тур состоится 30 июня, второй — 7 июля. Он также принял отставку правительства своей партии «Возрождение» под руководством премьер-министра Габриэля Атталя.

Идея распустить парламент обсуждалась два года

Чихачев напомнил, что идея Макрона распустить парламент обсуждалась уже два года, так как партия президента не имела большинства мест в парламенте. Поэтому итоги выборов в ЕП стали удобным поводом для воплощения этого решения.

Решение распустить парламент назревало уже два года. По итогам выборов в июне 2022 года сложилась ситуация, когда партия президента лишилась абсолютного большинства. Поэтому макроновским силам от случая к случаю приходилось искать коалиции с другими партиями и искать поддержку своих законопроектов. В общем, в одиночку править страной, как на первом сроке Макрона они уже не могли

Алексей Чихачевстарший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай»

При этом эксперт подчеркнул, что решение Макрона стало неожиданным. За всю историю современной Франции парламент распускался лишь пять раз, и выборы в Европарламент не виделись для многих достаточным поводом. Чихачев предположил, что французский лидер рассчитывает, что на национальные выборы придет его основной электорат. Он резюмировал, что политик продолжает «верить в свою счастливую звезду».

У Макрона есть расчет на то, что на европейских выборах избиратели чувствуют себя более раскованно, дают волю своим эмоциям и им легче психологически проголосовать за крайние силы. А вот на национальном уровне, где действительно многое зависит от воли избирателей, может включиться "рассудочное мышление" у граждан

Алексей Чихачевстарший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай»

Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Макрон может позволить правым сформировать свое правительство и их подставить

Политолог напомнил, что после назначения в январе этого года Габриэля Атталя премьер-министром страны, Макрон делал ставку на него как на своего преемника. Однако после выборов в Европарламент он мог скорректировать свои планы и позволить летом сторонникам Марин Ле Пен из «Национального объединения» сформировать правительство, чтобы их подставить.

Если представить, что "Национальное объединение" выигрывает досрочные парламентские выборы, то Макрону придется назначить премьер-министра от крайне правых. Он рассчитывает на то, что сейчас крайне правые поправят страной и он повесит на них все ошибки, все социально-экономические сложности с которыми они обязательно столкнутся

Алексей Чихачевстарший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай»
Что такое «Национальное объединение»?

Правая популистская партия, являющаяся наследником «Национального фронта», основанного Жан-Мари Ле Пеном в 1972 году. Является крупнейшей парламентской оппозицией Макрону, занимая 88 мест из 577 в нижней палате.

Партия выступает за защиту французской национальной идентичности, ужесточение миграционной политики, а также более независимую от США и НАТО внешнюю политику. Ее руководство также критикует военную помощь Украине и требует урегулирования конфликта с учетом интересов России. По данным агентства Bloomberg, Макрон рассчитывал победить на выборах в Европарламент этого года за счет украинской повестки и критики Марин Ле Пен за ее позицию.

Чихачев подчеркнул, что ранее во Франции выборы президента и депутатов парламента проходили в один год. Решение Макрона создает потенциальную ситуацию того, что в один год будет избран президент от одной президентской силы, а через несколько лет в знак протеста будет избран оппозиционный парламент. Подобная проблема «политического сожительства» характерна для французской политической системы.

Однако эксперт отметил, что победа «Национального объединения» является лишь гипотетической и подобные ожидания преждевременны. «Сейчас победу "Национального объединения" легко можно представить с учетом социальных опросов. Но стоит осторожно относиться к таким оценкам», — рассказал он.

При этом Чихачев добавил, что любой исход выборов отвечает интересам Макрона. В случае победы его партии «Возрождение» он продемонстрирует силу своего политического наследия, а в случае успеха правой оппозиции доверит им правительство и попытается выставить их в негативном свете.

Габриэль Атталь

Габриэль Атталь

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Эксперт резюмировал, что в случае избрания оппозиционного парламента и конфликта с правыми силами Макрон может вновь решиться на роспуск парламента. Тем не менее он может это сделать только через год после выборов.

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Выборы в Европарламент всегда были второстепенны для французов

Выборы в органы европейской интеграции всегда имели второстепенное значение для французов. Поэтому Чихачев подчеркнул, что не стоит преувеличивать результат «Национального объединения», которое традиционно получает много голосов при выборах в Европарламент.

К европейским выбором всегда было отношение как к менее важным. Конечно, все всегда говорили, что это важный индикатор настроений избирателей, что это показывает, как изменилось отношение граждан к своему правительству (...) Однако во Франции сложился такой подход, что более значимые выборы, это безусловно, в свой парламент и свои президентские выборы

Алексей Чихачевстарший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай»

Он также предположил, что не стоит преувеличивать результат выборов в Европарламент для правых сил и их возможности.

На самом деле здесь не стоит переоценивать победу Ле Пен и успешные результаты крайне правых сил (...) Умеренно правые, системные силы в лице Европейской народной партии, а также умеренно левые силы, социал-демократы, все равно сохраняют большинство. Новый состав Еврокомиссии, конечно, будет опираться на это большинство. В то время как у евроскептиков все равно голосов гораздо меньше, поэтому каким бы эффектным не выглядел результат

Алексей Чихачевстарший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай»
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