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03:22, 10 июня 2024Экономика

Подсчитано количество получающих зарплату в конвертах россиян

«Известия»: Минтруд оценил число занятых в тени россиян в 9,6 миллиона

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Минтруд оценил число занятых в теневом секторе россиян. Об этом пишут «Известия».

По впервые публикуемым данным, их насчитывается 9,6 миллиона человек. Опрошенные изданием эксперты объяснили, что россияне готовы получать зарплату в конвертах в стремлении заработать больше за счет ухода от налогов или в случае нежелания платить алименты.

Выяснилось, что больше всего в «серой зоне» россиян трудятся в Московской и Ростовской областях, Краснодарском и Красноярском краях, республиках Башкортостан, Дагестан, Крым и в Чувашии. При этом отмечается, что общий показатель по стране сопоставим с общемировым — например, в европейских государствах доля неформально занятых составляет от 4 до 17 процентов.

Ранее россиян предупредили, что, получая теневую зарплату, они рискуют потерять трудовой стаж при начислении пенсии. Претендовать на социальные выплаты могут только те граждане, которые получали официально оформленную зарплату на основном месте работы.

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      Марина Совина
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