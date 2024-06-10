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09:46, 10 июня 2024Из жизни

Редкую рыбу из океана поймали в реке впервые за девять лет

Редкого угря из океана поймали в реке штата Канзас впервые за девять лет

Фото: Clinton & Charles Robertson / Wikimedia

В реке штата Канзас впервые за девять лет поймали американского угря, мигрировавшего из океана. Об этом пишет Fox News.

Группа биологов из Департамента парков и дикой природы Канзаса собирала пробы из местной реки, когда наткнулась на редкую в водах США рыбу. Исследователи определили, что она является американским угрем — катадромным видом. Так в науке называют рыб, которые водятся в реках, а на время размножения перебираются в моря.

Как утверждают биологи, найденный угорь преодолел 5,6 тысячи километров, чтобы добраться до реки Канзас из своего места нереста в Саргассовом море Атлантического океана. Теперь он вернется в океан для размножения только через 40 лет.

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Американские угри не находятся под угрозой исчезновения, но встречаются в Канзасе редко. В штате слишком много плотин, которые препятствуют миграции рыб. В последний раз угря в местных водах видели в 2015 году. Тогда это произошло, по данным Департамента парков и дикой природы Канзаса, спустя десять лет.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина выгуливала собак и нашла загадочное мерцающее существо на пляже. Им оказался угорь, однако она так и не поняла: речной или морской.

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      Юлия Юткина
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