Самолет с вице-президентом африканской страны пропал

В Малави пропал самолет с вице-президентом страны Чилимой

В Малави пропал самолет, на борту которого находились вице-президент страны Саулос Чилима и еще девять человек, сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление канцелярии президента.

Самолет Сил обороны Малави пропал с радаров после того, как вылетел из столицы африканской страны Лилонгве в понедельник утром. Он направлялся в аэропорт Мзузу на севере страны.

Президент Лазарус Чаквера приказал провести поисково-спасательную операцию. Он также отменил свой вылет на Багамские острова.

51-летний Саулос Чилима является вице-президентом Малави с 2014 года. На сайте правительства отмечается, что он имеет докторскую степень по экономике.

В 2022 году его обвинили в коррупции — Чилима якобы принимал деньги в обмен на предоставление государственных контрактов, сообщает антикоррупционное агентство страны. Сообщалось, что он получил 280 000 долларов от британского бизнесмена. Однако всего месяц назад местный суд снял обвинения после того, как государственный прокурор подал уведомление о прекращении дела. Причины такого решения не были названы.