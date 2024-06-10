Импортозамещенный SJ-100 начал сертификационные испытания

ОАК сообщил о начале сертификационных испытаний импортозамещенного Superjet-100

Российский самолет Superjet-100 (SJ-100) на аэродроме ЛИИ в Жуковском выполнил первый полет в рамках программы сертификационных испытаний. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная авиационная корпорация (ОАК), головная компания разработчика лайнера ПАО «Яковлев».

При этом в ОАК уточнили, что самолет по-прежнему оборудован франко-российскими двигателями SaM146, потому что отечественные ПД-8 не допущены к работе. В рамках нынешнего полета проверку проходила российская топливная система.

Продолжительность испытаний составила 2,5 часа. За это время выполнено 15 испытательных режимов, отказов оборудования не зафиксировано.

Генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский рассказал, что до конца 2025 года будет выполнено около 200 полетов. Интенсивность испытаний возрастет, когда к работе подключатся лайнеры с ПД-8, но когда это случится, глава компании не уточнил. По его словам, на сегодняшний день у производителя есть заявки на поставку более 150 самолетов.

Коммерческое производство SJ-100 предусматривает использование российских двигателей, потому что французские партнеры отказались от сотрудничества после начала боевых действий на Украине. Предполагалось, что поставки в компании начнутся уже в 2023 году, но рабочего варианта двигателя все еще нет.

Три месяца назад стало известно, что сроки поставок всех российских самолетов, которые должны прийти на смену зарубежной технике, переносятся на несколько лет из-за их неготовности. К настоящему времени ни один из новых самолетов не совершил первого полета в коммерческой комплектации.

По оценке заместителя директора по науке Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина (СибНИА) Дмитрия Смирнова, завершить сертификационные статические испытания самолета SJ-100 можно будет не ранее чем в первой половине 2025 года. На середину апреля выполнить удалось не более 40 процентов работ.

В середине мая Минпромторг изменил планы по количеству и срокам выпуска гражданских воздушных судов в рамках обновленной комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года.