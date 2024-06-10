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07:03, 10 июня 2024Экономика

Стало известно о грядущем переходе топ-менеджера РЖД в Минтранс

РБК: замгендиректора РЖД Алексей Шило станет заместителем министра транспорта РФ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» (Российские железные дороги) Алексей Шило перейдет работать в Минтранс. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника.

Топ-менеджер займет пост замминистра, ответственного за железнодорожный транспорт. Валентин Иванов, в настоящий момент курирующий эту отрасль, будет повышен до первого замминистра.

Издание уточняет, что не в курсе, когда именно могут произойти изменения. Один из собеседников РБК пояснил, что сейчас «решение находится в процессе формализации».

В РЖД Шило отвечает за коммерческую деятельность компании и грузовые перевозки.

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      Марина Совина
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