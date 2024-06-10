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15:47, 10 июня 2024Интернет и СМИ

В Крыму опровергли сообщение о закрытии районной больницы

Главврач Герасименко опроверг сообщение о закрытии Сакской больницы

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Telegram-канале «Севастополь чат» появился пост о закрытии Сакской районной больницы. К посту прикреплен скриншот сообщения от главного врача больницы Василия Герасименко, в котором написано, что в учреждении есть нехватка медицинского персонала и скоро начнется ремонт стационарного отделения. В связи с этим главврач просит медиков и пациентов начать релокацию в другие больницы Крыма.

На главном сайте Сакской районной больницы нет сообщений о закрытии стационара. Более того, там размещен график работы врачей разных отделений.

На странице Герасименко во «ВКонтакте» тоже нет поста о закрытии Сакской районной больницы. Напротив, он написал, что все подразделения учреждения после капитального ремонта работают в штатном режиме.

«Перебоев в оказании амбулаторной и стационарной медицинской помощи в больнице нет. Создан резерв необходимых лекарственных препаратов и расходных материалов, трудностей со снабжением подразделений в настоящее время учреждение не испытывает. На базе отделений ГБУЗ РК "Сакская РБ" организуется прохождение производственной практики для студентов Крымского медицинского колледжа при Академии и Евпаторийских медицинских колледжей. ГБУЗ РК "Сакская РБ" сотрудничает с целым рядом специализированных интернет-порталов, размещающих сведения об имеющихся у нас вакансиях», — сообщил главврач.

Информация о закрытии Сакской районной больницы не распространилась в СМИ и соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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