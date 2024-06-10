Галузин: у России нет никакого намерения нападать на НАТО

Замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Михаил Галузин оценил риск столкновения РФ с НАТО. Он сообщил «Известиям», что Россия никогда не стремилась к прямому столкновению с Североатлантическим альянсом.

«У нас нет никакого намерения нападать на блок и на какие-либо его страны, как об этом пытаются говорить на Западе и в киевских кругах. Но, конечно, у нас есть все возможности адекватно отреагировать на любые угрозы, откуда они бы ни исходили, в том числе и со стороны НАТО», — предупредил Галузин. Он также отметил, что факт вовлеченности НАТО в украинский конфликт очевиден, но это не помогает Киеву одержать победу.

Ранее Галузин заявил о мошенническом характере конференции по Украине в Швейцарии. По его словам, Москва исходит из того, что руководители всех государств осознают это