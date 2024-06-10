В сети обсудили смелый наряд 67-летней звезды «Секса в большом городе»

Англо-канадская актриса Ким Кэтролл появилась на публике в ярком образе и привлекла внимание фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

67-летняя звезда «Секса в большом городе» посетила вечеринку в честь открытия роскошного отеля в Афинах вместе с возлюбленным Расселом Томасом. Знаменитость запечатлели на ковровой дорожке в облегающем платье длины макси на одно плечо в черно-белую полоску. Наряд также был оформлен высоким разрезом, который демонстрировал ногу актрисы.

Читатели издания принялись обсуждать яркий выход Кэтролл в свет под опубликованными снимками. «Выглядит просто потрясающе», «Не перестает удивлять», «Ей 67 лет, но она выглядит невероятно», «Лучшая», «Саре Джессике Паркер стоило бы взять у нее пару уроков стиля», — высказывались многочисленные комментаторы.

В октябре Ким Кэтролл приняла участие в съемках рекламы бренда нижнего белья Skims, который принадлежит американской бизнесвумен Ким Кардашьян. Знаменитость позировала перед фотографом в корректирующем фигуру комбинезоне черного цвета. По словам Кэтролл, эта вещь является ее любимым товаром производства Skims.