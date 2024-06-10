Военный рассказал о «взятых на понт» бывших заключенных во время атак ВСУ

Доброволец Александр заявил, что бывших заключенных во время боев взяли на понт

В одном из боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) сражавшихся в рядах Российской армии заключенных «взяли на понт». Об этом порталу Daily Storm рассказал доброволец, представившийся Александром.

По заявлению военного, во время атак ВСУ освобожденные из колонии бойцы сначала пообещали командиру стоять до конца, однако после того, как несколько их сослуживцев получили ранения, выразили сомнения в необходимости эвакуации товарищей.

«В одном из боев мы несли потери и попали в не самую лучшую ситуацию (...) некоторые ЗК даже ответили, мол, "до конца стоим" (...) Через несколько часов меня уже ранили, а на позициях были еще 300-е. Сидельцы не горели желанием их эвакуировать — участок был опасным», — рассказал Александр.

После этого командир отряда, в котором служили бывшие заключенные, обратился к тем по рации и укорил их, усомнившись в мужестве солдат.

Командир по рации взял их на понт, мол: «Вы ссыкуны? Или петухи? Только ссыкуны своих не вытащат!» Сразу после этого они вытянули двух наших парней Александр доброволец

Ранее бывший американский военнослужащий заключил контракт с Минобороны России в Югре. Как признался гражданин США, который просит, чтобы его называли Вилом, он осознал, что на самом деле происходит на Украине.