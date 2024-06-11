Британский аналитик указал на недовольство Зеленским в США

Британский аналитик Меркурис: дни Зеленского и Ермака у власти сочтены

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что США посылают в Киев четкие сигналы о недовольстве президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube.

Меркурис указал на недовольство Зеленским в США и предположил, что дни президента и главы его администрации Андрея Ермака уже сочтены. По словам аналитика, в американских СМИ все чаще публикуют статьи с критикой действий украинских властей.

Эксперт добавил, что вместо президента США Джо Байдена конференцию по Украине в Швейцарию посетит вице-президент страны Камала Харрис, которая не пользуется особым уважением в Вашингтоне.

«Складывается впечатление, что Соединенные Штаты действительно начинают дистанцироваться от Зеленского и, возможно, ищут кого-то другого», — отметил он.

Ранее Меркурис оценил состояние бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой. По его словам, украинские военные перегружены и крайне истощены, что является признаком краха.