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22:23, 11 июня 2024Мир

Британский аналитик указал на недовольство Зеленским в США

Британский аналитик Меркурис: дни Зеленского и Ермака у власти сочтены
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что США посылают в Киев четкие сигналы о недовольстве президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube.

Меркурис указал на недовольство Зеленским в США и предположил, что дни президента и главы его администрации Андрея Ермака уже сочтены. По словам аналитика, в американских СМИ все чаще публикуют статьи с критикой действий украинских властей.

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Эксперт добавил, что вместо президента США Джо Байдена конференцию по Украине в Швейцарию посетит вице-президент страны Камала Харрис, которая не пользуется особым уважением в Вашингтоне.

«Складывается впечатление, что Соединенные Штаты действительно начинают дистанцироваться от Зеленского и, возможно, ищут кого-то другого», — отметил он.

Ранее Меркурис оценил состояние бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовой. По его словам, украинские военные перегружены и крайне истощены, что является признаком краха.

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      Марина Совина
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