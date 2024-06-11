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14:50, 11 июня 2024Экономика

Добыча нефти в России заметно снизилась

ОПЕК: среднесуточная добыча нефти в России снизилась на 119 тысяч баррелей в мае

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

По итогам мая 2024 года объемы среднесуточной добычи нефти в России сократились на 119 тысяч и опустились до отметки в 9,182 миллиона баррелей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет аналитиков Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Для сравнения, в апреле показатель составлял 9,301 миллиона баррелей в сутки. По итогам первого квартала 2024 года среднесуточные объемы добычи нефти в стране достигли уровня в 9,431 миллиона баррелей, а в 2023-м находились на отметке в 9,581 миллиона, уточняется в докладе. При этом каких-либо данных по объемам добычи конденсата в России в ОПЕК приводит не стали.

По итогам апреля среднесуточный объем экспорта сырья из РФ и стран Центральной Азии снизился на 3 процента в годовом выражении и опустился до отметки в 6,6 миллиона баррелей в сутки. Поставки нефтепродуктов из региона за этот период времени в сравнении с мартом упали более чем на 12 процентов и на 7 процентов в годовом, до 2,2 миллиона баррелей в день.

Ранее в Министерстве финансов (Минфине) сообщили о росте нефтегазовых доходов российского бюджета на 73,5 процента по итогам января-мая 2024 года. За первые пять месяцев показатель увеличился до 4,95 триллиона рублей. В ведомстве связали подобную динамику в первую очередь с ростом биржевых цен на российское сырье.

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