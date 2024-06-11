Известная ведущая захотела поговорить с Путиным о личной жизни

Ведущая Юлия Меньшова заявила, что хотела бы взять интервью у Владимира Путина

Известная российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова заявила, что хотела бы взять интервью у президента России Владимира Путина и поговорить с ним о личной жизни. Об этом она высказалась в интервью блогерше Иде Галич, доступном на YouTube.

Отвечая на вопрос о том, у кого бы Меньшова мечтала бы взять интервью, телеведущая назвала российского лидера. Она подчеркнула, что хотела бы задать Путину вопросы о его личной жизни. В частности, Меньшова спросила бы у президента, почему он не говорит ничего о своем семейном положении.

«На самом деле наличие семьи очень утепляет образ человека. (...) Дико любопытно узнать», — добавила телеведущая.

Ранее Меньшова оценила перспективу жизни в другой стране. Она заявила, что не рассматривает вариант, при котором она бы жила не в России.

В ноябре 2013 году Владимир Путин объявил о расставании с супругой Людмилой Путиной после 30 лет брака. В апреле 2014 года пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что супруги официально развелись.