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20:02, 11 июня 2024Интернет и СМИ

Известная ведущая захотела поговорить с Путиным о личной жизни

Ведущая Юлия Меньшова заявила, что хотела бы взять интервью у Владимира Путина
Юлия Меньшова

Юлия Меньшова. Кадр: Сама Меньшова / YouTube

Известная российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова заявила, что хотела бы взять интервью у президента России Владимира Путина и поговорить с ним о личной жизни. Об этом она высказалась в интервью блогерше Иде Галич, доступном на YouTube.

Отвечая на вопрос о том, у кого бы Меньшова мечтала бы взять интервью, телеведущая назвала российского лидера. Она подчеркнула, что хотела бы задать Путину вопросы о его личной жизни. В частности, Меньшова спросила бы у президента, почему он не говорит ничего о своем семейном положении.

«На самом деле наличие семьи очень утепляет образ человека. (...) Дико любопытно узнать», — добавила телеведущая.

Ранее Меньшова оценила перспективу жизни в другой стране. Она заявила, что не рассматривает вариант, при котором она бы жила не в России.

В ноябре 2013 году Владимир Путин объявил о расставании с супругой Людмилой Путиной после 30 лет брака. В апреле 2014 года пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что супруги официально развелись.

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      Мария Большакова
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