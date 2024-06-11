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12:48, 11 июня 2024Ценности

Красный Ferrari певицы Шер продали на аукционе за 50,5 миллиона рублей

Ferrari 246 Dino GTS певицы Шер продали на аукционе за 50,5 миллиона рублей

Кадр: DriverSource / YouTube

Аукционный дом Bring a Trailer продал роскошный автомобиль американской певицы Шер за десятки миллионов рублей. Соответствующая публикация появилась на официальном сайте организации.

Речь идет о красном Ferrari 246 Dino GTS 1972 года выпуска. Машина имеет механическую коробку передач, двигатель объемом 2,4 литра, кондиционер и электрические стеклоподъемники.

Отмечается, что два года спустя, в 1974-м, Шер продала автомобиль известному гонщику Крису Корду. В 2013 году его выкупила дилерская компания Driver Source Fine Motorcars, которая занялась ремонтом, включавший перекраску, внутреннюю отделку и механическое обслуживание. В 2018 году салон транспортного средства был полностью обновлен. В 2024 году аукционный дом выставил его на продажу за 568 тысяч долларов (около 50,5 миллиона рублей).

В феврале прошлого года сообщалось, что самолет американского певца и актера Элвиса Пресли, который простоял 40 лет в пустыне Нью-Мексико, продали на аукционе почти за 20 миллионов рублей.

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      Мария Винар
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