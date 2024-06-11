Маск назвал компанию Apple «недостаточно умной» для создания собственного ИИ

Маск: компания Apple оказалась недостаточно умной для создания собственного ИИ

Американский бизнесмен Илон Маск в усомнился в способности компании Apple создать собственную технологию искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он написал в социальной сети Х.

«Совершенным абсурдом является то, что Apple оказывается недостаточно умной для создания собственного ИИ, но каким-то образом способна гарантировать, что OpenAI защитит вашу безопасность и конфиденциальность!» — написал он.

По мнению предпринимателя, компании неизвестно, что на самом деле происходит с данными пользователей после того, как они передаются OpenAI.

Ранее Илон Маск заявил, что если компания Apple интегрирует технологии OpenAI на уровне операционной системы, то он запретит использовать устройства Apple в его компаниях. Накануне в понедельник OpenAI и Apple объявили о партнерстве для интеграции ChatGPT в приложения Apple.