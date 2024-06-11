В Красноярском крае начали модернизацию главного завода «Норникеля»

«Норникель» сообщил о модернизации Надеждинского металлургического завода

В Красноярском крае началась модернизация одного из главных предприятий «Норникеля» — Надеждинского металлургического завода. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Как рассказали в «Норникеле», благодаря модернизации завод станет не только мощным металлургическим кластером, но и центром применения импортозамещающих технологий. На модернизацию объекта компания выделит более 30 миллиардов рублей.

Процесс совершенствования мощностей завода начался с замены одной из двух печей, и функционал нового оборудования будет существенно отличаться от работы прежней печи — несмотря на применение прежней технологии выплавки. «В техническом задании заложено снижение содержания серы в поступающем на плавку концентрате, что снижает энерогоемкость процесса», — сообщил директор завода Виталий Муравьев.

По состоянию на 11 июня рабочие завода уже начали монтаж печи — весь процесс займет около 60 дней.