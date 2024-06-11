Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:59, 11 июня 2024Россия

Награжденный Путиным столетний ветеран передал послание Байдену

Столетний ветеран из Дагестана передал Байдену, что с того «сыплется песок»
Владимир Путин и Ибрагим-Паша Садыков

Владимир Путин и Ибрагим-Паша Садыков. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Награжденный президентом России Владимиром Путиным столетний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков передал послание президенту США Джо Байдену. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана Сергея Меликова в Telegram.

Садыков рассказал о встрече с американским актером Стивеном Сигалом, которая, вероятно, состоялась в Москве. «Я его переводчику говорю: "Передай американскому президенту, что у него песок сыплется"», — сказал ветеран.

Садыков добавил, что Сигал исполнил его просьбу.

В конце мая Путин вручил Садыкову звезду Героя России. Во время церемонии участник Великой Отечественной войны рассказал президенту о написанном им письме на имя главы Минобороны с просьбой отправить его в зону проведения специальной военной операции. «Мне сейчас сто лет и пять месяцев, я молодой еще», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Присяжные вынесли вердикт по делу Хантера Байдена

      В Москве появился странный прозрачный грузовик

      Ирина Шейк снялась в откровенном наряде для рекламы

      Автору хита «Ах, какая женщина!» пригрозили тюрьмой

      Российский военнослужащий получил пять лет колонии за неявку из отпуска

      У россиян задумали отнять недвижимость в одной стране

      Перечислены поддерживающие iOS 18 iPhone

      В уличной женской раздевалке нашли камень-шпион с камерой

      Россиян предупредили о новом способе мошенничества с самокатами

      Охраняющий добычу от сорок снежный барс попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше