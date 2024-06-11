Награжденный Путиным столетний ветеран передал послание Байдену

Столетний ветеран из Дагестана передал Байдену, что с того «сыплется песок»

Награжденный президентом России Владимиром Путиным столетний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков передал послание президенту США Джо Байдену. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана Сергея Меликова в Telegram.

Садыков рассказал о встрече с американским актером Стивеном Сигалом, которая, вероятно, состоялась в Москве. «Я его переводчику говорю: "Передай американскому президенту, что у него песок сыплется"», — сказал ветеран.

Садыков добавил, что Сигал исполнил его просьбу.

В конце мая Путин вручил Садыкову звезду Героя России. Во время церемонии участник Великой Отечественной войны рассказал президенту о написанном им письме на имя главы Минобороны с просьбой отправить его в зону проведения специальной военной операции. «Мне сейчас сто лет и пять месяцев, я молодой еще», — заявил он.